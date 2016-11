ZDFinfo 12:15 bis 13:05 Dokumentation ZDF-History Hillary - Der Weg zur Macht D 2016 2016-11-08 10:30 Stereo 16:9 Live TV Merken Hillary Clinton will die erste Präsidentin der USA werden. Doch die ehemalige First Lady spaltet: Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Wer ist Hillary Clinton wirklich? Die Dokumentation zeigt den Aufstieg Hillary Clintons zu einer der mächtigsten Frauen der Welt, die kein Skandal und keine Affäre aufhalten konnten. Was sind die Schattenseiten ihres Erfolgs, und welche Geheimnisse verbirgt die Präsidentschaftskandidatin? "ZDF-History" zeigt eine der außergewöhnlichsten politischen Biografien unserer Zeit: Feministin, Anwältin, First Lady, Senatorin, Außenministerin, Präsidentschaftskandidatin - Hillary Rodham Clintons Karriere ist so beeindruckend wie einzigartig. Mitten in der heißen Phase des Wahlkampfs fragt "ZDF-History" nach den Stärken und Schwächen Hillary Clintons und ihrer Bewerbung für das Weiße Haus. Diese Fragen beantworten namhafte Experten wie der renommierte politische Journalist Evan Thomas, die Hillary-Biografen Jonathan Allen und Daniel Halper, die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer, die Politikberaterin Constanze Stelzenmüller und Hillary Clintons ehemalige Mitarbeiterinnen Melanne Verveer und Christine Heinke. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ZDF-History Regie: Annette Harlfinger