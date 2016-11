ZDFinfo 06:05 bis 06:50 Dokumentation Pfarrer, Spitzel, Bürgerrechtler - Kirche in der DDR D Stereo 16:9 Live TV Merken Ohne Kirchen keine Deutsche Einheit? Ausgehend vom Widerstand der Kirchen in der DDR in den 80er Jahren blickt die Dokumentation zurück auf die Rolle der Kirche im Stasi-Staat DDR. Am 9. Oktober 1989 kommt es nach den jahrelangen Montagsgebeten in der Leipziger Nikolaikirche, später auch in anderen Leipziger Kirchen und schließlich überall in der DDR, zur Friedlichen Revolution, vier Wochen später zum Fall der Mauer. Der Film erzählt die Geschichte von 40 Jahren Kirche in der DDR-Diktatur. Es ist kein "trockener Geschichtsunterricht", sondern es sind die lebendigen Erinnerungen derer, die dabei waren und die das, was Archiv-Material aus dem DDR-Fernsehen in kleinen Ausschnitten vermittelt, hautnah miterlebt haben. Eine spannende, gelegentlich unter die Haut gehende Geschichte mit einem erstaunlichen Ende. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pfarrer, Spitzel, Bürgerrechtler - Kirche in der DDR

