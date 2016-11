ZDF neo 22:30 bis 23:10 Krimiserie Father Brown Folge: 28 Trophäen der Leidenschaft GB 2015 2016-11-04 04:50 Stereo 16:9 HDTV Merken "Father Brown" ist ein katholischer Pfarrer, der sich stets in die Ermittlungen der ortsansässigen Polizei einmischt - nicht immer zur Freude der ermittelnden Beamten. Auf der Rückfahrt von einem Gesangswettstreit sind Father Brown, Lady Felicia und Mrs. McCarthy auf der Suche nach einem Hotel. Dabei verirren sie sich in ein Freudenhaus. Dort entdecken sie eine ermordete Prostituierte - und weitere Morde folgen. Der Verdacht fällt sofort auf den Hotel-Gast Barashi, der im Hotelgarten Schießübungen abhält. Als ihn alle zur Rede stellen wollen, fällt er jedoch tot um - auch er wurde ermordet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Williams (Father Brown) Sorcha Cusack (Mrs McCarthy) Alex Price (Sid Carter) Nancy Carroll (Lady Felicia) Tom Chambers (Inspector Sullivan) Rae Baker (Mimi) Ronni Ancona (Madame Chania) Originaltitel: Father Brown Regie: Matt Carter Drehbuch: Lol Fletcher Kamera: Chris Preston Musik: Debbie Wiseman