Der Psychiater Gansa führt im Auftrag der "Plowden Pharmazeutika" eine Teststudie für ein Medikament durch. Mit den Teilnehmern wird die Wirkung eines neuen Antidepressivums untersucht. Die junge Teilnehmerin Amy Katz stürzt aus einem Fenster. Anhand der gesicherten Spuren wird schnell deutlich, dass dies offensichtlich kein Selbstmord war. Kurz darauf stirbt ein weiteres Gruppenmitglied. Der Student Adam Douglas wird Opfer einer Überdosis des getesteten Mittels. Stammt der Täter aus dem überschaubaren Kreis der Testteilnehmer? Handelt es sich möglicherweise um Eifersuchtstaten? Die Ermittlungen von Inspektor Lewis und Sergeant Hathaway konzentrieren sich auch auf den ebenso dubiosen wie arroganten Psychiater Gansa, der, so wird zumindest behauptet, zuweilen erotischen Kontakten zu seinen Patientinnen nicht abgeneigt sein soll. Auch seine jetzige Frau Claire war früher einmal bei ihm in Therapie. Eben jene Claire verabredet sich eines Nachts überraschend mit Inspektor Lewis, um ihm heimlich eine wichtige Information, die dem Fall eine neue Wendung geben könnte, mitzuteilen. Doch dazu kommt es nicht mehr. Claire wird unterwegs von einem Auto angefahren und liegt daraufhin schwer verletzt im Koma. Dass es sich bei dem Unfall um einen skrupellosen Anschlag gehandelt hat, steht für Lewis und Hathaway außer Zweifel. Und wieder führt die Spur zum Ehemann des Opfers, Alex Gansa. Inspektor Lewis aber ist misstrauisch, wenn die Indizien allzu eindeutig sind. Könnte es sein, dass es nur jemand so aussehen lassen möchte, als wäre der Täter schon überführt? Schauspieler: Kevin Whately (DI Robert Lewis) Laurence Fox (DS James Hathaway) Rebecca Front (CH. Supt. Innocent) Clare Holman (Dr. Laura Hobson) Douglas Henshall (Alex Gansa) Lucy Liemann (Bethan Vickery) Nichola Burley (Karen Wilde) Originaltitel: Lewis Regie: Charles Palmer Drehbuch: Patrick Harbinson Kamera: David Marsh Musik: Barrington Pheloung Altersempfehlung: ab 12