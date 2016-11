ZDF neo 13:45 bis 14:55 Krimi Columbo Ein gründlich motivierter Tod USA 1973 2016-11-04 17:25 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dr. Bart Kepple, ein gefragter Mann in der Werbebranche, erpresst seinen Kunden Vic Norris mit kompromittierenden Fotos. Als Vic Norris ihn anzeigen will, plant er einen raffinierten Mord. Während einer Filmvorführung täuscht er mithilfe eines Tonbandgerätes Vics Anwesenheit vor und erschießt ihn unterdessen draußen im Garten. Erfolgreich lenkt er zunächst den Verdacht auf die Frau des Opfers, doch es gibt einen, der den wahren Täter kennt. Robert Culp, der Täter in dieser Folge, erlangte durch die humorvolle Spionage-Serie "Tennisschläger und Kanonen" Berühmtheit. Neben Bill Cosby spielte er eine der Hauptrollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Inspektor Columbo) Robert Culp (Dr. Bart Kepple) Robert Middleton (Victor Norris) Chuck McCann (Roger White) Louise Latham (Mrs. Norris) Arlene Martell (Tanya) Francis De Sales (Patterson) Originaltitel: Columbo Regie: Richard Quine Drehbuch: Stephen J. Cannell Kamera: William Cronjager Musik: Dick De Benedictis Altersempfehlung: ab 12