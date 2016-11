TNT Film 04:10 bis 06:00 Horrorfilm An American Werewolf In Paris USA, F, GB, NL, LUX 1997 16:9 20 40 60 80 100 Merken Bei einem Bungeesprung vom Eiffelturm kann Andy im letzten Moment eine junge Frau retten, die sich in den Tod stürzen wollte. Doch Serafine ist ein Werwolf und als Andy ihr folgt, wird er ebenfalls infiziert. Andy hat nur eine Chance, menschlich zu bleiben: Er muss das Herz des Werwolfes essen, der ihn gebissen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Everett Scott (Andy McDermott) Julie Delpy (Serafine Pigot) Vince Vieluf (Brad) Phil Buckman (Chris) Julie Bowen (Amy Finch) Pierre Cosso (Claude) Thierry Lhermitte (Dr. Thierry Pigot) Originaltitel: An American Werewolf in Paris Regie: Anthony Waller Drehbuch: Tim Burns, Tom Stern, Anthony Waller Kamera: Egon Werdin Musik: Wilbert Hirsch Altersempfehlung: ab 16

