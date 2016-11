TNT Film 09:10 bis 10:45 Filme Der schärfste aller Banditen USA 1970 Nach dem Buch von David Marksons 20 40 60 80 100 Merken Dingus Magee (Frank Sinatra) will als Gangster zu Ruhm und Reichtum gelangen. Als er Belle's Saloon, den Mittelpunkt eines Westernstädtchens zerstört, schafft er sich statt viel Ehre aber nur Feinde: Plötzlich hat er eine ganze Horde von Verfolgern auf den Fersen. Die Indianer, die US Kavallerie, der Sheriff und die Saloon-Mädchen blasen gemeinsam zur Jagd auf den leicht schusseligen Banditen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frank Sinatra (Dingus Magee) George Kennedy (Hoke Birdsill) Anne Jackson (Belle Kops) Lois Nettleton (Prudence Frost) Jack Elam (John W. Hardin) Michele Carey (Heißes Wasser) John Dehner (General George) Originaltitel: Dirty Dingus Magee Regie: Burt Kennedy Drehbuch: Tom Waldman, Frank Waldman, Joseph Heller Kamera: Harry Stradling Jr. Musik: Jeff Alexander