Silverline 01:40 bis 03:20 Thriller Second Name E 2002 20 40 60 80 100 Merken Für Daniella, eine selbstbewusste, 25-jährige, junge Frau, bricht durch den Selbstmord ihres Vaters eine Welt zusammen. Was hat ihn, den sie nur als einen lebenslustigen, liebevollen Mann kannte, in den Tod getrieben? Fieberhaft versucht Daniella die letzten Lebenstage ihres Vaters nachzuvollziehen. Bei ihren Nachforschungen stößt sie auf Abgründe, die sie selbst in einem mörderischen Sog erfassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erica Prior (Daniella Logan) Trae Houlihan (Chrysteen) Denis Rafter (Simon Hastings) Craig Stevenson (Toby Harris) Toby Harper (Dr. Grant) John O'Toole (Pater Elias) Frank O'Sullivan (Inspektor Potts) Originaltitel: El Segundo nombre Regie: Paco Plaza Drehbuch: Ramsey Campbell, Fernando Marías, Paco Plaza Kamera: Pablo Rosso Musik: Mikel Salas Altersempfehlung: ab 18