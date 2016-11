Silverline 00:15 bis 01:40 Horrorfilm Embodiment of Evil BRA 2008 20 40 60 80 100 Merken Der satanische Leichenbestatter Coffin Joe wird nach 40 Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Verfolgt von den gepeinigten Seelen seiner schauerlichen Vergangenheit lässt er in den Slums von Rio seinen bestialischen Satanskult wiederaufleben. Seine Jünger müssen durch grausam blutige Rituale ihre Ergebenheit beweisen. In diabolischen Orgien sucht Coffin Joe Erlösung und die perfekte Frau, die seinen Sohn austragen soll. Zwei Brüder von der Militärpolizei wollen Coffin Joe auf eigene Faust zur Strecke bringen und folgen seiner Spur von gemarterten und verstümmelten Körpern durch die Slums von Rio. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: José Mojica Marins (Zé do Caixão) Jece Valadão (Coronel Claudiomiro Pontes) Adriano Stuart (Capitão Oswaldo Pontes) Milhem Cortaz (Padre Eugênio) Rui Resende (Bruno) José Celso Martinez Corrêa (Mistificador) Cristina Aché (Lucy Pontes) Originaltitel: Embodiment of Evil Regie: José Mojica Marins Drehbuch: José Mojica Marins, Dennison Ramalho Musik: André Abujamra, Marcio Nigro Altersempfehlung: ab 18