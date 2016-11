Silverline 15:05 bis 16:50 Komödie Hentai Kamen J 2013 20 40 60 80 100 Merken Kyosuke Shikijo, Sohn eines masochistischen Vaters und einer sadistischen Mutter, hat einen stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Als eines Tages seine Mitschülerin Aiko Himeno - das Mädchen, in das er verliebt ist - bei einem Raubüberfall als Geisel gehalten wird, versucht Kyosuke die Angebetete zu retten. Um nicht erkannt zu werden, will er sich eine Maske aufsetzen, stülpt aber versehentlich ein getragenes Höschen über den Kopf. Urplötzlich erwachen die perversen Gene seiner Eltern in ihm und sein Körper entwickelt übermenschliche Superkräfte. Das ist die Geburtsstunde des neuen Superhelden Hentai Kamen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shôta Chiyo (Trainer) Originaltitel: HK: Hentai Kamen Regie: Yûichi Fukuda Drehbuch: Keishû Andô, Yûichi Fukuda, Shun Oguri Altersempfehlung: ab 16