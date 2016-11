Silverline 09:25 bis 10:50 Horrorfilm Haunting in Salem USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Als der neue Sheriff von Salem entdeckt, dass er und seine Familie in ein Haus gezogen sind, das seit Jahrhunderten einen rachsüchtigen Geist beherbergt, muss er alles tun, um den Ursprung des Fluchs zu finden. Nur so kann er die dunklen Mächte besänftigen und seine Familie vor dem sicheren Tod retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Oberst Jr. (Wayne Downs) Courtney Abbiati (Carrie Downs) Jenna Stone (Alli Downs) Nicholas Harsin (Kyle Downs) Carey Van Dyke (Mike Goodwin) Gerald Webb (Mayor Avery Colllins) Jason Paul Field (Sheriff Underhill) Originaltitel: A Haunting in Salem Regie: Shane Van Dyke Drehbuch: H. Perry Horton Musik: Chris Ridenhour Altersempfehlung: ab 16