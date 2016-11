SAT.1 Gold 02:10 bis 02:55 Krimiserie Wolffs Revier Schattenwesen D 2003 16:9 Merken Als David Kondschak seine Frau ermordet in ihrer Kanzlei auffindet, eilt er aufgeregt zu Wolff und Tom. Als die beiden den Tatort untersuchen wollen, sind sowohl die Leiche als auch alle Spuren des Mörders verschwunden. Zunächst glauben Wolff und Tom noch an einen Zusammenhang zwischen dem Mord und dem letzten Fall der toten Anwältin - bis sie erfahren, dass David an Schizophrenie leidet ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Nadine Seiffert (Verena Wolff) Steven Merting (Tom Borkmann) Judith von Radetzky (Ira Kondschak) Ulrich Anschütz (Jürgen Gerber) Christian Grashof (Dr. Hegel) Gerd Grasse (Dr. Vogt) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Jürgen Bretzinger Drehbuch: Robert Thayenthal Kamera: Benjamin Dernbecher Musik: Georg Kochbeck, Arno Fisser, George Kochbeck