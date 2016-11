SAT.1 Gold 16:05 bis 16:55 Krimiserie Diagnose: Mord Todestanz USA 1994 Merken Dr. Mark Sloans Freund Sammy führt zusammen mit seinem Partner Roland ein gut gehendes Tanzstudio. Roland möchte aussteigen und das Studio verkaufen. Sammy verteidigt sein Lebenswerk und droht Roland, dass er ihn eher umbringen würde, als das zuzulassen. Kurz darauf stirbt Roland an einem Stromschlag. Sammy wird unter Mordverdacht verhaftet. Hobbydetektiv Dr. Sloan glaubt an seine Unschuld, ermittelt auf eigene Faust - und macht eine überraschende Entdeckung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda Bentley-Livingston) Scott Baio (Dr. Jack Stewart) Delores Hall (Delores Mitchell) Michael Tucci (Norman Briggs) Kristoff St. John (Sammy) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Christian I. Nyby II Drehbuch: Joyce Burditt, Gerry Conway Kamera: Patrick E. McGinness Musik: Peter Myers Altersempfehlung: ab 12