SAT.1 Gold 10:05 bis 11:00 Arztserie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft Das Friedensangebot USA 1994 Merken Die Regierung beschließt, den Cheyenne erneut ein Stück Land abzunehmen. Im Austausch sollen die Indianer Decken, Zeltmaterial, Proviant und Kleidung erhalten. Black Kettle lässt sich von Dr. Quinn überreden, den Tausch anzunehmen. Doch dann bricht im Reservat eine Typhus-Epidemie aus, und Dr. Quinn findet schnell heraus, weshalb: Die Regierung hat den Indianern mit Absicht verseuchte Decken gegeben und in Kauf genommen, dass viele an der Krankheit sterben werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Seymour (Dr. Michaela "Mike" Quinn) Joe Lando (Byron Sully) Chad Allen (Matthew Cooper) Erika Flores (Colleen Cooper) Shawn Toovey (Brian Cooper) Orson Bean (Loren Bray) Jim Knobeloch (Jake Slicker) Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman Regie: James Keach Drehbuch: Toni Perling Kamera: Roland "Ozzie" Smith Musik: William Olvis Altersempfehlung: ab 12