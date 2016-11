Phoenix 04:15 bis 05:00 Dokumentation Das Bronzekartell Wirtschaftsboom am Mittelmeer D 2007 Live TV Merken Bronze - das edle Metall gab nicht nur einem ganzen Zeitalter seinen Namen, sondern löste einen einzigartigen Wirtschaftsboom aus. Den Siegeszug trat die Bronze in Ägypten an, denn die Herstellung von Werkzeugen für die Großbaustellen im ganzen Land verschlang Unmengen des neuen Metalls. Kein Geringerer als der legendäre Pharao Ramses II. gründete die erste Bronzefabrik der Menschheitsgeschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Bronzekartell

