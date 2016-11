Phoenix 06:00 bis 06:45 Dokumentation Snofru - König der Pyramiden USA 1999 2016-11-28 06:00 Live TV Merken Der ägyptische Pharao Snofru war die bedeutendste Herrschergestalt des Alten Reiches. Um das Jahr 2572 v. Chr. begründete er die vierte Dynastie und regierte über 25 Jahre. Seine Glanzleistung ist wenig bekannt: die Erfindung der Pyramide. Die Dokumentation folgt den Spuren des "Königs der Pyramiden". Doch wie konnten sie realisiert werden? Woher kamen die Massen der notwendigen Arbeiter? Und wie konnten die riesigen Steinblöcke transportiert werden? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: King of the Pyramids

