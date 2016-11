Disney Channel 10:20 bis 10:50 Trickserie Super 4 Eine Frage der Zeit / Nebel über Ritterland F, D 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken a) Sharkbeard hat die Goldene Teekanne gestohlen und sie auf einem Vorrat Pulverfässern deponiert. Als er diese aus Versehen in die Luft jagt, weckt die Explosion den Vulkan, der bei einem Ausbruch die ganze Schwarzpulver Insel im Meer versinken ließe. Gene hat schon einen Plan... b) Am Hofe des Königs findet wie jedes Jahr ein Turnier statt. Als Siegesprämie winken ein ganzer Haufen Goldmünzen und andere Kostbarkeiten. Doch plötzlich wird der Turnierplatz von einer dunklen Nebelwand umhüllt und eine Geisterstimme befiehlt dem König seine Schätze herauszurücken... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super 4