Columbo Mord à la Carte USA 1978 Ein Lob von Restaurantkritiker Paul Gerard kann für deutlich höhere Einnahmen sorgen oder seine Kritik einen Betrieb in den Ruin treiben. Doch Gerard lässt sich mit Geld bestechen. Gastronom Vittorio Rossi weigert sich, ihm weiterhin die Schmiergelder auszuhändigen, und droht zudem, seine krummen Geschäfte publik zu machen. Da macht der halbseidene Gourmet kurzen Prozess und vergiftet Rossi. Wird Columbo ihm auf die Spur kommen? Regisseur Jonathan Demme machte mit dieser Folge seine ersten Fingerübungen, bevor er den oscarprämierten Thriller "Das Schweigen der Lämmer" in Szene setzte. Schauspieler: Peter Falk (Lt. Columbo) Shera Danese (Eve Plummer) Richard Dysart (Max Duvall) Michael V. Gazzo (Vittorio Rossi) Louis Jourdan (Paul Gerard) Mako (Mr. Ozu) Larry D. Mann (Chef Albert) Originaltitel: Columbo Regie: Jonathan Demme Drehbuch: Robert Van Scoyk Kamera: Duke Callaghan Musik: Jonathan Tunick Altersempfehlung: ab 6