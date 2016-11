ZDF 20:15 bis 21:15 Krimiserie Ein Fall für zwei Folge: 311 Zerplatzter Traum D, A, CH 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Merken Die Flugingenieurin und ausgebildete Pilotin Hanna Lorenz soll den Flugpsychologen Dr. König ermordet haben. Sein Gutachten hatte die Karriere der Angeklagten als Pilotin verbaut. Ausgerechnet bei ihrem Fluchtversuch nach der Festnahme, den Benni verhindert, lernt er seine Mandantin kennen. Für den Strafverteidiger ist Hanna Lorenz eine echte Herausforderung. Claudia Strauss bringt erdrückende Beweise gegen sie vor. Auch Leos erste Recherchen deuten auf ihre Schuld hin. Doch Hanna versichert gegenüber Benni, trotz ihres aufbrausenden Charakters keine Mörderin zu sein. Nun hoffen Leo und Benni, in Hannas beruflichem Umfeld einer Frankfurter Cargo-Airline Entlastendes zu finden. Dabei entpuppt sich der Traumberuf "Pilot" schnell als Knochenjob: Stress, hohe Belastung und Geldsorgen. Zudem setzt die Frankfurt Air Cargo ihre Piloten massiv unter Druck. Liegt darin der Grund für eine Notlandung der Piloten Miller und Wagner? Hat Dr. König Ungereimtheiten aufgedeckt und sich so Feinde gemacht? Benni will bei einem Ortstermin Hannas Unschuld beweisen, doch sie nutzt die Gelegenheit und flieht. Ist das ein Schuldeingeständnis? Die beiden Freunde entscheiden sich für eine List und nutzen Leos Kontakt zu der Journalistin Andrea Bosetti, die versucht, hinter die Machenschaften von Frankfurt Air Cargo zu kommen. Sie lancieren einen Artikel und stechen so in ein Wespennest. Plötzlich finden sie sich mit allen Beteiligten in einer lebensbedrohlichen Situation wieder. Doch nicht nur der Mordfall beschäftigt die beiden Freunde. Während Benni die kalte Seite seiner Ex-Frau Gabi kennenlernt, die ihn vermeintlich in der Hand hat, fühlt sich Nele von Leo hintergangen und zieht aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Antoine Monot jr. (Benni Hornberg) Wanja Mues (Leo Oswald) Bettina Zimmermann (Claudia Strauss) Sina Tkotsch (Nele) Kathrin Kühnel (Gabi Renners) Emilia Bernsdorf (Nina Hornberg) Karin Hanczewski (Hanna Lorenz) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Ulrich Zrenner Drehbuch: Michael Klette Kamera: Günter Handwerker Musik: Ludwig Eckmann