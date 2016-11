ZDF 18:00 bis 19:00 Krimiserie SOKO Wien Folge: 141 Briefe einer Toten D, A 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Oberst Dirnberger macht mit Gattin Barbara Urlaub im steirischen Eisenerz bei seinem alten Freund Martin Kreuzer. Dessen dementer Vater spricht immer wieder von seinem verstorbenen Bruder. Der alte Mann behauptet, sein Bruder Hermann sei damals umgebracht worden. Eine Folge der Demenz? Oder steckt doch mehr dahinter? Da geschieht in Wien ein Mord - das Opfer, Paul Rosegger, stammt ebenfalls aus Eisenerz. Obwohl niemand aus der Familie Kreuzer ihn kennt, ist er der uneheliche Sohn von Hermann und damit Martins Cousin. Martins Frau Sandra hat vor Pauls Tod einen Brief erhalten, in dem er Anspruch auf sein Erbe stellt, hat es aber ihrem Mann verschwiegen. Könnte jemand von den Kreuzers etwas mit dem Mord zu tun haben? Es sieht so aus, als ob alle Familienmitglieder ein Alibi für die Tatzeit haben. Nur Bernhard, der Sohn des Hauses, nicht. Hat er etwas zu verbergen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stefan Jürgens (Major Carl Ribarski) Gregor Seberg (Oberstleutnant Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Revierinspektorin Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Fanny Stavjanik (Barbara Dirnberger) Originaltitel: SOKO Wien Regie: Holger Gimpel Drehbuch: Axel Götz Kamera: David Sanderson Musik: Stephan Sechi