NDR 18:15 bis 18:45 Regionales Lust auf Norden Vorweihnachtsmarkt mit Santa-Contest in Sande / Güstrower Oldie-Nacht / Kühlungsborn kocht / Verkaufsoffener Sonntag in der Hamburger Innenstadt / "More to Come": Fotoausstellung in Hannover / Nordische Filmtage Lübeck / Wurstmarkt in Duderstadt / "The 27 Club" im St. Pauli Theater D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Vorweihnachtsmarkt mit Santa-Contest in Sande Schon vom 4. bis 6.November kann man in Sande das Gefühl von Weihnachten bekommen. Vor dem Bahnhof wird ein Weihnachtsmarkt aufgebaut mit ausgewählten Ständen, die Glühwein, Rostbratwurst, gebrannte Mandeln und andere weihnachtliche Spezialitäten bieten. Am 5. November findet der große internationalen Santa-Contest statt: Fast 50 Weihnachtsmänner aus Deutschland und den Nachbarländern haben sich angemeldet, um beim Schlittenparcours, Weihnachtskugel-Weitwurf und bei der Wahl des schönsten Weihnachtsmannes möglichst viele Punkte zu kassieren. Güstrower Oldie-Nacht Zum 20. Mal organisiert Eckhard Podack jetzt schon die Oldie-Nacht, die mittlerweile Kult ist. Zugleich spielt er in zwei Bands, Eastern Comfort Company und Herolds. Letztere ist seine frühere Schülerband, die nur noch einmal im Jahr zur Oldie-Nacht auftritt. Dann spielen er und die anderen Musiker die alten Hits von den Rolling Stones, Beatles, Roy Orbison. Kühlungsborn kocht! "Kühlungsborn kocht" heißt es vom 4. November bis 17. Dezember. Sieben Restaurants beteiligen sich diesmal bei den Gourmettagen und bieten das Vier-Gänge-Genießer-Menü in ihrem Haus an. Die Zutaten wie Kernobst, Rübchen, Wildrind und Müritzfisch sind für alle gleich, aber die Umsetzung ist den kreativen Küchenteams überlassen. Besucher können zudem das Cocktail mixen, Sushi rollen oder die Zubereitung von französischem Gebäck ausprobieren. Verkaufsoffener Sonntag in der Hamburger Innenstadt Hamburgs Läden öffnen am Sonntag, 4. November. "Lust auf Norden" ist mit dabei! Das Motto lautet "Kunst und Kultur", neben vielen tollen Angeboten in den Geschäften gibt es auch wieder viele tolle Attraktionen. Man erfährt, was es mit einer echten Schaufenstermodenschau auf sich hat oder interessante Fakten aus der Geschichte des Passagenviertels in Hamburg, ein Ort der zwar mitten in der Stadt liegt, aber trotzdem eine Welt für sich ist. "More to Come": Fotoausstellung in Hannover Eine Urlaubsreise von Vater und Sohn in den Grand Canyon entwickelte sich zu einer Fotogeschichte über fast 40 Jahre. Danach reisten die beiden jeden Sommer zusammen dorthin und fotografierten sich. Ein Teil der Ausstellung Scope Hannover: "More to Come". Auf sechs Galerien sind die Exponate verteilt, sodass man einen kleinen Spaziergang durch Hannover mit dem Besuch der Ausstellung verbinden kann. Nordische Filmtage Lübeck Fünf Tage, 185 Filme, vier Festivalkinos und viele Sonderspielstätten: Seit dem 2. November dreht sich bei den 58. Nordischen Filmtagen in Lübeck alles um das Thema Kino. Filmemacher präsentieren ihre Werke auf den Leinwänden der Hansestadt. Alle haben einen Bezug zum Norden, nach Skandinavien, Norddeutschland oder ins Baltikum. Trotzdem könnten sie unterschiedlicher kaum sein, in Länge, Thema und Machart. Zum ersten Mal werden zum Beispiel 360°-Filme in einem extra angefertigten Kuppelzelt gezeigt. 17 Filme gehen ins Rennen um den begehrten Filmpreis, mehr als 60 Regisseure, Produzenten, Schauspielerinnen und Schauspieler kommen extra an die Trave, um ihre Arbeiten vorzustellen. Wurstmarkt in Duderstadt Der Eichsfelder Wurstmarkt findet am 5. und 6. November in der Duderstädter Fußgängerzone statt. Neben der regionalen Spezialität Eichsfelder Stracke können Besucher weitere herzhafte und süßte Köstlichkeiten auf der Schlemmermeile probieren, genießen und kaufen. Zudem wird ein tolles Kinderprogramm geboten. "The 27 Club" im St. Pauli Theater Jimi Hendrix und Janis Joplin, später Kurt Cobain oder Amy Winehouse: Sie alle zählen zum Club 27, denn die Musiker verstarben alle im Alter von 27 Jahren unter tragischen Umständen. Auf dem Hamburger Kiez verneigt sich eine Rockrevue mit großen Hits aus Rock'n'Roll, Flower Power, Grunge und Soul musikalisch vor diesen Idolen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Britta von Lucke Originaltitel: Lust auf Norden