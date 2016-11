NDR 16:10 bis 17:10 Magazin Mein Nachmittag Mein Backtag: Weißwälder Kirschtorte, live vom Hof Schwansen in Schönhagen (S-H) / Mein Tier: Die beliebtesten Hundenamen / Auf'n Schnack: Heinz-Josef Burhorst, Landwirt vom Mehrgenerationenhof aus Dinklage (Nds.) / Alltagswissen: Wenn sich alles dreht, Schwindel / "Mein Nachmittag"-Quiz D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Mein Backtag: Weißwälder Kirschtorte, live vom Hof Schwansen in Schönhagen (S-H) Die Suche nach einem geeigneten Domizil für sich und ihr Café führte Ilka Flanjak-Suhr und ihren Mann vom Bodensee nach Schönhagen. Vor drei Jahren starteten sie hier mit Café und Ferienwohnungen und sind "total angekommen". Auch bei ihren Gästen. Mein Tier: Die beliebtesten Hundenamen Die Suche nach dem richtigen Namen für den Hundenachwuchs ist gar nicht mal so einfach. Wie wäre es denn mit Balu? Oder wie klingt Luna? Das sind jedenfalls die beliebtesten Hundenamen des Jahres. Darüber spricht Tierpflegerin Melanie Neumann vom Tierheim Buchholz in der Nordheide (Nds.) in "Mein Nachmittag". Außerdem sollen herrenlose Tiere in ein neues, freundliches Zuhause vermittelt werden. Auf'n Schnack: Heinz-Josef Burhorst, Landwirt vom Mehrgenerationenhof aus Dinklage (Nds.) Früher war der Hof der Familie Burhorst ein kleiner bäuerlicher Betrieb. Als Heinz-Josef Burhorst die Landwirtschaft aufgab, baute er auf seinem Land eine bäuerliche Siedlung mit einigen Fachwerkhäusern, die er vermietet. Heute leben in dem Mehrgenerationendorf 40 Erwachsene und 18 Kinder. Der Landwirt genießt es, dass seine Kinder und Enkelkinder seinen Traum von der dörflichen Gemeinschaft teilen. Ein Ort zum Leben und Altwerden. Alltagswissen: Wenn sich alles dreht, Schwindel Schwindel kennen wir wohl alle. Meist gibt es einen Grund dafür. Aber Schwindel kann auch ernste Ursachen haben. Tim Berendonk, Experte für Alltagswissen, hat mal geschaut, wie schwindelfrei die Norddeutschen sind. Tim Berendonk macht "plietsch."! "Mein Nachmittag"-Quiz Aus dem Gespräch mit den Studiogästen ergibt sich jeweils die Gewinnfrage. Danach können die Zuschauerinnen und Zuschauer anrufen und gewinnen: 01375/95 4000 (0,14 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kristina Lüdke, Arne Jessen Originaltitel: Mein Nachmittag