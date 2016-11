NDR 06:20 bis 07:20 Gesundheit Visite Das Gesundheitsmagazin Prostata-Krebs: Neue OP Methode mit weniger Risiken / Herzinfarkt: Die Gefahr wird oft unterschätzt D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Prostatakrebs: neue OP-Methode mit weniger Risiken Eine neue Methode, die zurzeit in Studien getestet wird, soll in Zukunft schonendere Operationen bei Prostatakrebs ermöglichen. Die gefürchteten und häufig eintretenden Komplikationen bei diesem Eingriff wie anschließende Impotenz und Inkontinenz sollen so wesentlich seltener werden. Was ist dran an dieser neuen Methode, kann sie die hohen Erwartungen erfüllen und für wen kommt sie infrage? Dazu Informationen in "Visite" Spezial . Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Herzinfarkt: die Gefahr wird oft unterschätzt Brustschmerzen, Schweißausbruch, Todesangst: ein Herzinfarkt kommt plötzlich. Dabei ist die ursächliche Schädigung der Blutgefäße am Herzen ganz allmählich entstanden. Über Jahre haben sich gefährliche Ablagerungen gebildet. Das wachsende Risiko eines Infarktes wird jedoch oft nicht entdeckt. Bluthochdruck, Bewegungsmangel, Übergewicht, Rauchen, schlechte Zucker- und Cholesterinwerte sind purer Stress fürs Herz. Würden diese und andere Risikofaktoren frühzeitig ernst genommen, könnten viele Menschen vor dem Herzinfarkt bewahrt werden. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Vera Cordes Originaltitel: Visite

