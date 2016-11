3sat 22:35 bis 23:55 Komödie Love & Sex USA 2000 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Auf der Suche nach Mr. Right stolpert eine Journalistin von einem amourösen Abenteuer zum nächsten - bis sie glaubt, endlich ihren Traummann gefunden zu haben. Mit viel Dialogwitz und der sexy Hauptdarstellerin Famke Janssen schildert Regisseurin Valerie Breiman in ihrer frechen Liebeskomödie die Nöte eines paarungswilligen Singles, der endlich unter die Haube kommen will. Viel Glück in der Liebe hat sie bisher nicht gehabt, die hübsche Single-Frau Kate, und nun kommt auch noch das Pech dazu. Ihr Artikel über Oralsex kostet die Journalistin fast den Job bei dem edlen Frauenmagazin "Monique". Nur ein paar gelungene Zeilen zum Thema "Wie man den idealen Mann findet und behält" können den Broterwerb noch retten. Doch woher diese positiven Erfahrungen nehmen? Da trifft es sich gut, dass Kate bei einer Vernissage den sympathischen Künstler Adam kennenlernt. Und schon bald hat die beziehungshungrige Frau einen Mann im Bett, mit dem es vielleicht endlich mal richtig klappen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Famke Janssen (Kate Welles) Jon Favreau (Adam Levy) Noah Emmerich (Eric) Ann Magnuson (Ms. Steinbacher) Cheri Oteri (Mary) Josh Hopkins (Joey Santino) Robert Knepper (Gerard) Originaltitel: Love & Sex Regie: Valerie Breiman Drehbuch: Valerie Breiman Kamera: Adam Kane Musik: Pierpaolo Tiano, Billy White Acre Altersempfehlung: ab 12