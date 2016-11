3sat 18:30 bis 19:00 Magazin nano Die Welt von morgen UN-Klimakonferenz - Was vom Klimagipfel in Marokko zu erwarten ist A, D, CH 2016 2016-11-05 07:00 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Nach einer Ratifizierung in Rekordzeit tritt am 4.11.2016 das Klimaabkommen von Paris in Kraft kurz vor dem Beginn der UN-Klimakonferenz vom 7. bis 18. November in Marrakesch, Marokko. Für Außenstehende mag diese Konferenz langweilig wirken voraussichtlich wird es hier deutlich weniger emotional zugehen als vor einem Jahr in Paris. Doch inhaltlich ist die Konferenz alles andere als unwichtig: Es geht darum, ob die Länder den Worten Taten folgen lassen und sich wirklich auf den Weg machen, die in Paris beschlossenen Klimaziele mit konkreten Maßnahmen und festgelegten Verfahren und Schritten in die Praxis umzusetzen. "nano" stellt vor, was das Inkrafttreten der Klimaziele von Paris bedeutet und ordnet ein, was von der Klimakonferenz in Marokko bestenfalls zu erwarten ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ingolf Baur Originaltitel: nano