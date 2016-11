TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Von Schlümpfen und Hexen USA 2014 16:9 Merken Nachdem Max erfahren hat, dass Deke in Wahrheit aus einem reichen Elternhaus stammt, will sie sich von ihm trennen. Ihrer Überzeugung nach passen arme und reiche Menschen einfach nicht zusammen. Deke will sie umstimmen und versucht, sie von dieser verrückten Idee abzubringen mit einem gewagten Schachzug. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Eric Andre (Deke) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Phill Lewis Drehbuch: Charles Brottmiller Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 12