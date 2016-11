TNT Comedy 12:25 bis 12:50 Comedyserie Hot in Cleveland Die neue Joy USA 2014 16:9 Merken Melanie lernt Frankie ein bisschen besser kennen, als er ihr dabei hilft, zusätzliche Regale für einen Schrank zusammenzubauen. Victoria versucht indes, Kapital aus ihrer jüngsten Berühmtheit zu schlagen, indem sie Lifestyle-Videos für ihre Homepage aufnimmt. Elka interessiert sich zudem ein wenig mehr für den netten Rentner Jim, der genauerer Begutachtung aber leider nicht standhalten kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Robert Wagner (Jim) Will Sasso (Frankie) Nichola Fynn (Olivia) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Lisa Slopey Musik: Ron Wasserman