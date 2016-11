KI.KA 18:15 bis 18:40 Trickserie Glücksbärchis - Willkommen im Wolkenland Verantwortungsbewusstsein USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Verantwortungsbewusstsein: Endlich funktioniert Wunderherzbärchis Bauchzeichen. Um anzugeben aktiviert sie das Zeichen immer wieder, obwohl gar kein Notfall besteht. Damit sie begreift, dass ihre neue Kraft auch Verantwortung mit sich bringt, soll sie mit Besucherkind Isabella zusammenarbeiten. Doch die beiden vernachlässigen ihre Pflichten und erst als Wunderherzbärchi tatsächlich in Schwierigkeiten steckt, lernt sie ihre Lektion. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Care Bears: Welcome to Care-a-Lot Regie: Jeff Gordon Drehbuch: Cliff Ruby, Elana Lesser, Amy Keating Rogers, Cindy Morrow, Evan Gore, Heather Lombard