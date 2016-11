KI.KA 14:10 bis 15:00 Jugendserie Schloss Einstein D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Raphael möchte durch Heldentaten bei Daphne punkten. Pippi geht aus Unsicherheit lieber auf Distanz zu David. Hubertus muss als Schülersprecher reinen Tisch machen. Auf der Suche nach einem Erfolgsrezept, mit dem Raphael Daphne erobern kann, bringt Tobias ihn auf eine zündende Idee. Da Tobias seine Freundin Marike vor einer vermeintlichen Seeschlange in der Ostsee gerettet hat, muss Raphael einfach nur Daphne in eine "gefährliche" Situation lotsen, um dann als ihr Retter zu brillieren und ihr Herz zu gewinnen. Er plant einen fingierten Raubüberfall auf Daphnes Heimweg, den Dominik ausführen soll. Doch Daphne kann sich sehr gut selbst verteidigen die Aktion geht nach hinten los. Diese Niederlage kann Raphael nicht aufhalten. Er ist ungebremst in seinem Tatendrang. Wird seine nächste "Rettungs-Aktion" den erwünschten Erfolg bringen? Nach einer ersten Annäherung zwischen Pippi und David, geht Pippi lieber auf Abstand. Sie hat zu viele Bedenken David gegenüber und Angst, verletzt zu werden. Pippis Freundinnen können das nur schwer nachvollziehen. David lässt sich von Pippis Verhalten wenig beirren. Stattdessen sorgt er dafür, dass ein Wunsch von ihr in Erfüllung geht. Hubertus ist gerade auf dem Gipfel der Beliebtheit angelangt. Alle Schüler sind mehr als zufrieden mit seiner Arbeit als Schülersprecher. Das bringt Pippi erst recht auf die Palme. Denn nur durch seine Intrigen hat er es soweit geschafft. David, der das mitbekommen hat, stellt Hubertus ein Ultimatum. Er hat seine Machenschaften durchschaut. Entweder Hubertus macht reinen Tisch oder David wird ihn auffliegen lassen.Hubertus wird für seine Intrigen zur Verantwortung gezogen. Raphael erfährt, wie Daphne zu ihm steht. Nachdem Hubertus im Schulradio all seine Machenschaften im Vorfeld der Schülersprecherwahl gestanden hat, muss er sich vor dem Schülerparlament für seine Taten verantworten. Dabei entsteht eine hitzige Diskussion, in der sich Hubertus allerlei Anfeindungen aussetzen muss. Doch ausgerechnet Constanze plädiert für eine faire Gerichtsverhandlung. Tommy möchte sich als Staatswalt vor allem für Constanzes Rehabilitation einsetzen. Ming, die als Richterin eingesetzt wird, ist sich unschlüssig darüber, ob Hubertus im Amt bleiben soll und auch ihre Beisitzer Roxy und Tobias sind ratlos. Pippi will wissen, was David mit Hubertus' plötzlichem Sinneswandel zu tun hat und obwohl David kryptisch bleibt, ahnt Pippi, dass Hubertus nicht freiwillig gestanden hat. Dummerweise gerät diese Information an die Öffentlichkeit und Hubertus' Strafe fällt drastischer aus, als befürchtet. Raphael wird so schnell wie er auf Wolke Sieben war, auch von dieser wieder herunter geholt. Nach der Rettungsaktion eines gequälten Hundes, war sich Raphael so sicher, dass Daphne gar keine andere Wahl hatte, als sich in ihn zu verlieben. Doch Daphne fühlt leider ganz anders. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Oskar Kraska McKone (Raphael Nägli) Yannick Rau (Dominik von Blumenberg) Helene Mardicke (Roxanne "Roxy" Wildenhahn) Marie Borchardt (Pia Pigalke) Hugo Giessler (Hubertus Müller-Kehlbach) Paul Hartmann (Johannes Enns) Johna Nely Núnez Fontaine (Daphne Leandros) Originaltitel: Schloss Einstein Regie: Markus Dietrich Drehbuch: Max Honert, Dana Bechtle-Bechtinger Musik: Andreas Bicking, Tonbüro Berlin