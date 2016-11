KI.KA 12:25 bis 12:50 Trickserie Garfield Wo steckt Odie? / Jon der Internet-Star F, USA 2008-2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Wo steckt Odie?: Odie jagt Eichhörnchen. Dabei verirrt er sich im Wald und findet nicht mehr nach Hause. Jon der Internet-Star: Garfield hat Jons neues Smartphone als Spielzeug entdeckt und dreht einige Videos damit. Er filmt Jon bei ein paar tollpatschigen Situationen. Im Internet sind die Szenen ein Riesenerfolg. Jon ist jedoch wenig glücklich, dass er zum Gespött von Millionen geworden ist. Also wendet sich Garfield seinem neuen Kamera-Objekt zu: Nermal. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Garfield Show Regie: Philippe Vidal Drehbuch: Julien Magnat, Mark Evanier Musik: Laurent Bertrand, Jean-Christophe Prudhomme