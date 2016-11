KI.KA 08:25 bis 08:55 Trickserie JoNaLu - Mäuseabenteuer zum Mitmachen Der Wandertag D 2010 Stereo 16:9 HDTV Wieder da Live TV Merken Der Wandertag: Die Jonalus haben Paul von seinem Wandertag schwärmen hören, deshalb beschließen sie den ersten Wandertag in ihrem Leben zu machen. Es soll alles ganz genau wie bei Paul werden: über einen See fahren, sich durch den dichten Wald schlagen, auf einen Berg steigen und ein Picknick machen. Aber der Weg hat seine Tücken. Gleich bei der ersten Etappe geraten die Drei in einen kleinen Sturm und dann verlieren Naya und Ludwig Jo im Wald. Zwar finden sie sich glücklich wieder, nur fallen sie dabei in ein kleines Erdloch, aus dem sie ohne fremde Hilfe nicht herauskommen. Zum Glück wohnt da unten der russische Maulwurf Nikolaj, der ihnen nicht nur zu einer besonderen Bergbesteigung, sondern auch noch zu einem leckeren Picknick verhilft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jonalu - Mäuseabenteuer zum Mitmachen Regie: Anja Hansmann, Konrad Weise, Nina Wels Drehbuch: Eva Polak Musik: Ute Engelhardt

