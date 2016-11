KI.KA 06:15 bis 06:29 Trickserie Ben & Hollys kleines Königreich Die Zahnfee GB 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Zahnfee: Nanny Plum hat heute Nacht einen Einsatz als Zahnfee. Ben und Holly dürfen sie dabei begleiten. Sie müssen sich im Dunkeln sehr vorsichtig bewegen und sie müssen leise sein, damit das Mädchen, dessen Zahn abgeholt wird, nicht aufwacht. Lucy hat auch einen Brief unter das Kopfkissen gelegt, den Ben und Holly nun mit dem Zahn zu den Elfen bringen. Doch als sie Lucy beim zweiten Besuch den Antwortbrief bringen, schaut Lucie sie mit großen Augen an - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ben and Holly's Little Kingdom Regie: Neville Astley, Mark Baker Drehbuch: Nevillie Astley, Mark Baker, Phil Hall, Sam Morrison, Chris Parker Musik: Julian Nott

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 297 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 57 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 57 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 57 Min.