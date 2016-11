National Geographic 14:15 bis 15:05 Dokumentation Mega-Fabriken Tata Nano USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Der indische Unternehmer Sir Ratan Tata verfolgt eine Mission: Er will Indiens Straßen sicherer machen, indem er seine Landsleute vom motorisierten Zweirad ins Auto holt. Ein ehrgeiziges Ziel, denn 75 Prozent der indischen Fahrzeuge sind Zweiräder. Tatas Lösung ist der Tata Nano, das preiswerteste Auto der Welt. Rund 2.000 Euro kostet der Wagen, der nicht nur auf dem Subkontinent zum Verkaufsschlager werden soll. Deutschland hatte seinen "Käfer", Frankreich die "Ente" und die USA die "Tin Lizzy" - wird es in Indien gelingen, breite Bevölkerungsschichten mit dem Nano auszustatten? Ist er der neue Volkswagen? "Mega-Fabriken" zeigt, welche Hürden Tata Motors nehmen musste, um mit der Produktion starten zu können. Dazu gehört auch, dass die Fabrik innerhalb Indiens verlagert werden musste, wodurch die Kosten immens in die Höhe schossen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Megafactories