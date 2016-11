National Geographic 09:55 bis 10:50 Dokumentation Drogen im Visier Schmerztabletten USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Schmerzmittel Oxycodon hat sich unter Drogenabhängigen als Ersatzstoff für illegale Opiate etabliert, da es auf das Nervensystem die gleiche Wirkung hat wie Heroin oder Opium. Dabei ist das verschreibungspflichtige Medikament, das auch als "Hinterwäldler-Heroin" bekannt ist, weil es anfangs vor allem in der Bergregion der Appalachen missbraucht wurde, vor allem in den USA längst zu einem ernsthaften und kaum überschaubaren Problem geworden. Denn Oxycodon ist heute weit über das Mittelgebirge im Osten der Vereinigten Staaten hinaus verbreitet und für viele Süchtige die Wahldroge des 21. Jahrhunderts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drugs Inc.