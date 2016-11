FOX 04:15 bis 05:15 SciFi-Serie Doctor Who Die Angst des Doktors GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Doktor ist in einer Welt gefangen, die anders ist als alles, was er bisher gesehen hat. Darin muss sich der Zeitreisende der größten Herausforderung stellen, die ihm jemals begegnet ist. Es geht um eine letzte Prüfung - und die muss er alleine bestehen. Verfolgt von einer furchterregenden Kreatur, wagt er schließlich das Unmögliche. Falls er erfolgreich ist, wartet der Planet Gallifrey auf ihn... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Capaldi (The Doctor) Jami Reid-Quarrell (The Veil) Jenna Coleman (Clara) Originaltitel: Doctor Who Regie: Rachel Talalay Drehbuch: Steven Moffat Kamera: Stuart Biddlecombe

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 458 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 258 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 188 Min. Constantine

Horrorfilm

ProSieben 03:20 bis 05:15

Seit 78 Min.