FOX 20:10 bis 21:00 Krimiserie Navy CIS: L.A. Die größte Welle USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Ein Krankenwagen ist überfallen worden. An Bord befand sich der verletzte Kevin Stone. Die Täter haben ihn aufgeschlitzt, um an ein Implantat zu gelangen, dass in Stones Bauch versteckt war. Dabei nehmen sie den Tod des Patienten in Kauf, der tatsächlich nicht mehr gerettet werden kann. Die Cops finden heraus, dass der Tote an einem geheimen Projekt für ein Meerestechnik-Labor gearbeitet hatte. Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Paul A. Kaufman Drehbuch: Gil Grant Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 16