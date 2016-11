FOX 11:55 bis 12:45 SciFi-Serie Doctor Who Das Schattenquartier GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Doctor und Clara werden von ihrem alten Freund Rigsy um Hilfe gebeten. Er hat ein Tattoo im Nacken, das rückwärts bis Null herunterzählt, und ihm fehlt jegliche Erinnerung an den Vortag, auch auf seinem Telefon sind alle Daten vom Vortag gelöscht. Der Doctor findet heraus, dass Rigsy sterben wird, wenn der Countdown Null erreicht. Um Rigsy zu retten, betreten die drei eine geheime Alien-Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Capaldi (The Doctor) Jenna Coleman (Clara) Maisie Williams (Ashildr) Joivan Wade (Rigsy) Naomi Ackie (Jen) Simon Manyonda (Kabel) Simon Paisley Day (Rump) Originaltitel: Doctor Who Regie: Justin Molotnikov Drehbuch: Sarah Dollard Kamera: Mark Waters Altersempfehlung: ab 12