FOX 05:10 bis 06:40 SciFi-Serie Doctor Who Morpheus Arme GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Video-Aufzeichnungen der um den Planeten Neptun kreisenden Le-Verrier-Raumstation fördern merkwürdige Ereignisse zu Tage. Nachdem der Kontakt zur Besatzung abgebrochen ist, taucht ein Rettungsteam an Bord auf. In den Trümmern der Station stoßen die Teammitglieder auf den Doktor und Clara. Gemeinsam wollen sie nun herausfinden, was hier vorgefallen ist. Dabei wird rasch klar: Hier sind furchterregende Sandmann-Monster am Werk. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Capaldi (The Doctor) Jenna Coleman (Clara Oswald) Reece Shearsmith (Rassmussen) Elaine Tan (Nagata) Neet Mohan (Chopra) Bethany Black (474) Paul Courtenay Hyu (Deep-Ando) Originaltitel: Doctor Who Regie: Justin Molotnikov Drehbuch: Mark Gatiss Kamera: Mark Waters

