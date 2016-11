Spiegel TV Wissen 04:10 bis 05:00 Dokumentation Die Sex-Sklavinnen von Ohio Gefangen in der Nachbarschaft GB 2013 Merken Als sich 3 junge Frauen nach 11 Jahren Gefangenschaft aus einem normalen Wohnhaus befreien konnten, war die Welt fassungslos. Der Film geht der Frage nach, warum niemand in all den Jahren etwas gemerkt haben will und die Gefangenen nicht früher versuchten, zu fliehen. Wie konnte es dem Entführer Ariel Castro gelingen, die Frauen gefügig zu machen? Ein unglaubliches Drama vor der eigenen Haustür... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

