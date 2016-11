Spiegel TV Wissen 21:50 bis 22:35 Reportage Die Reportage Bahnhofsviertel Frankfurt am Main - Die Hipstermeile im Rotlichtmilieu D 2015 Merken Bahnhofsviertel Frankfurt am Main: Die einstige Schmuddelmeile ist zum Hotspot der Schickeria mutiert. Das umstrittene Bahnhofsviertel befindet sich im Wandel. Zwischen Rotlicht und Eckkneipe eröffnen immer mehr Bars und Clubs, die eine zahlungskräftige Klientel anlocken. Entsprechend hoch sind die Immobilienpreise. Dort, wo bisher niemand leben wollte, werden Höchstpreise für Wohnraum bezahlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Reportage Altersempfehlung: ab 12