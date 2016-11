ARD alpha 21:00 bis 22:45 Dokumentation Mensch 2.0 Die Evolution in unserer Hand D, CH 2012 16:9 Live TV Merken Science Fiction könnte kaum spannender sein als das, was gegenwärtig in der Wissenschaft geschieht. Aus der künstlichen und natürlichen Intelligenz entsteht im 21. Jh. etwas Neues. Folgt auf den Homo sapiens eine verbesserte Version des Menschen, der Mensch 2.0? Ist die Intelligenz, die in die Systeme und Maschinen auswandert, fähig, eine Gegenwelt zu bilden? Wird die Menschheit dümmer sein als die von ihr produzierten Maschinen? Werden wir eins werden mit Robotiksystemen? Spielen wir etwa Gott? Seit 1840 hat in die Lebenserwartung in den hoch entwickelten Ländern von 40 auf 85 Jahre zugenommen, das sind im Schnitt drei Monate pro Jahr! Dabei haben wir uns an Errungenschaften wie künstliche Gelenke oder Herzklappen wie Schrittmacher gewöhnt. Auch das Klonen - zu Schaf Dollys Zeiten noch ein Skandal - hat Einzug in den Alltag der Forschung gehalten. Fortschritt geschieht einfach, die menschliche Neugier lässt sich nicht begrenzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mensch 2.0 - Die Evolution in unserer Hand