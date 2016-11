ARD alpha 16:00 bis 16:30 Magazin Faszination Wissen Silicon Valley: Digitale Millionäre und analoge Bettler D 2016 16:9 Merken Ob Facebook oder Apple, im Silicon Valley südlich von San Francisco sitzen die Firmen, die im letzten Jahrzehnt die technologische Entwicklung weltweit bestimmt haben. Warum ist dieses Tal so erfolgreich? Auch deutsche Start-up-Unternehmen sind dort, weil sie nirgendwo mehr Unterstützung, Beratung und Risikokapital bekommen. Nur so schaffen sie den Sprung auf den Weltmarkt. Die Universität Stanford hilft dabei kräftig mit. Sie schaffte bislang den Nährboden für etwa 42.000 Unternehmen. Aber es gibt auch die Kehrseite: Alle, die es nicht schaffen, kämpfen mit steigenden Lebenshaltungskosten und explodierenden Mieten. "Faszination Wissen" besucht deutsche Start-ups, zeigt ein so genanntes pitching, bei dem neu gegründete Unternehmen sich den Geldgebern präsentieren wie bei einer Rockshow und lässt sich von einem Stanford-Professor seine Universität zeigen. Die Sendung begleitet aber auch Ehrenamtliche, die übrig gebliebenes Essen bei den reichen Unternehmen einsammeln und an die Armen verteilen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gunnar Mergner Originaltitel: Faszination Wissen