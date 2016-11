ARD alpha 10:15 bis 11:00 Bildungsprogramm Tele-Akademie: Prof. Dr. Dietrich Schwanitz Die Bildung ist tot, es lebe die Bildung! D 2000 16:9 Live TV Merken Die Tele-Akademie ist ein Angebot für alle interessierten Menschen, sich mit den aktuellen Fragen unserer Zeit auseinanderzusetzen. Sie vermittelt Denkanstöße und Wissen mit Tiefgang, anspruchsvoll aber verständlich. Namhafte Redner aus allen Gebieten der Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur nehmen jede Woche Stellung zu Themen, die über den Tag hinaus von Bedeutung sind. Unsere Wissenswelt ist im Umbruch und unser Bildungssystem ist in der Krise. Das klassische Ideal des universal gebildeten Menschen kann heute niemand mehr erfüllen. In rasendem Tempo wird neues Wissen erschlossen und bisher Gültiges veraltet. Müssen wir im Zeitalter der Online-Verfügbarkeit aller Informationen überhaupt noch etwas "wissen"? Dietrich Schwanitz versucht, Kriterien für ein Allgemeinwissen herauszuarbeiten, das als feste Basis den Zugang zu wechselnden und schnell verfallenden Informationen organisiert. Professor Dr. Dietrich Schwanitz lehrte Englische Literatur und Kultur an der Universität Hamburg. Seine Bücher "Der Campus" und "Bildung - Alles was man wissen muss" wurden Bestseller. 2004 starb er im Alter von 64 Jahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tele-Akademie