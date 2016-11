Niederlande 2 22:55 bis 00:40 Drama Gett - the trial of Viviane Amsalem ISR, F, D 2014 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Israëlisch filmdrama. In Israël is er burgerlijk huwelijk noch burgerlijke echtscheiding. Alleen rabbijnen kunnen legitiem een huwelijk afsluiten of ontbinden. Maar deze ontbinding is alleen mogelijk met de volledige instemming van de man, die meer macht heeft dan de rechters. Viviane Amsalem is al drie jaar bezig met een echtscheiding. Maar haar man Elisha is het er niet mee eens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gett Regie: Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz Drehbuch: Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz Kamera: Jeanne Lapoirie Musik: Dikla, Shaul Bezer