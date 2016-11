Niederlande 2 16:05 bis 16:55 Sonstiges De Pennen zijn geslepen NL 2016 HDTV Merken Zeven bekende Nederlanders stappen in de wereld van misdaad, moord en intriges. Ze kruipen in de huid van slachtoffer en dader en worden ook zelf tot op het bot gefileerd. Dit alles om tot het schrijven van een literaire thriller te komen. Onder leiding van literair agenten Paul Sebes en Willem Bisseling en bestsellerauteur Saskia Noort ontdekken ze alle aspecten van het schrijversvak en ondervinden ze ieder aspect van een thriller aan den lijve. Wie van deze zeven kandidaten weet al deze ervaringen het beste om te zetten in woorden en daarmee kans te maken op het daadwerkelijk schrijven en uitbrengen van een boek? In Google-Kalender eintragen Moderation: Saskia Noort, Willem Besseling, Paul Sebes