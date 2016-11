Classica 20:15 bis 23:00 Oper Mozart, Die Zauberflöte D 1983 Stereo 16:9 Merken August Everding inszenierte diese phantasievolle Produktion von Wolfgang Amadeus Mozarts "Zauberflöte" an der Bayerischen Staatsoper München. Es singen Kurt Moll (Sarastro), Edita Gruberova (Königin der Nacht), Francisco Araiza (Tamino), Lucia Popp (Pamina), Wolfgang Brendel (Papageno). Die musikalische Leitung hat Wolfgang Sawallisch. "Den Ernst nicht weglassen und den Humor nicht vergessen", faßte August Everding seine Inszenierung zusammen. Er wollte alles miteinander verbinden, was das Werk an Gegensätzlichem enthält: Märchenzauber, Spaß, Heiterkeit, Gedankentiefe, Humanitätsideen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Kurt Moll (Sarastro) Francisco Araiza (Tamino) Jan-Hendrik Rootering (Sprecher) Edita Gruberová (Königin der Nacht) Lucia Popp (Pamina) Wolfgang Brendel (Papageno) Gudrun Sieber (Papagena) Originaltitel: Mozart, Die Zauberflöte Kamera: Eckard Kaemmerer Musik: Wolfgang Amadeus Mozart