Motorvision.TV 16:25 bis 16:55 Magazin Super Cars Bentley Continental GT3-R Bentley Continental GT3-R D 2015 Stereo 16:9 Mit Bentley bringt man heutzutage Eleganz und Luxus in Verbindung, doch die britische Nobelmarke hat noch eine ganz andere Seite. Seit der Gründung im Jahre 1919 macht Bentley immer wieder durch Erfolge im Motorsport auf sich aufmerksam. Mit dem am Rennwagen angelehnten auf 300 Exemplare limitierten Continental GT3-R bringt Bentley den sportlichsten Straßenwagen der Firmengeschichte auf die Straße. Leistung rauf, Gewicht runter, Preis nebensächlich. Ein Auto ganz im Sinnen der unvergesslichen Bentley Boys. Originaltitel: Super Cars