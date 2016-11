Motorvision.TV 14:05 bis 14:35 Magazin Perfect Ride Der Diesel - Von der Straße auf die Rennstrecke D 2013 Stereo 16:9 Merken Der Dieselmotor - in den 30 Jahren des letzten Jahrhunderts kamen die ersten PKW mit dem sparsamen Antrieb auf den Markt. Damals wurden sie unterschätzt, jahrzehntelang als LKW-Motor abgetan und als schmutzige Rußschleuder verpönt. Das war einmal. Inzwischen hat sich der Diesel durchgesetzt und ist sogar längst im Motorsport angekommen. Audi dominiert mit dem Diesel-Hybrid "R18 e-tron quattro" beim wichtigsten Langstreckenrennen der Welt; in Le Mans. Die Erfahrung und Technologie aus diesen Rennen geht in Zukunft wiederum auf Straßenfahrzeuge über. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Perfect Ride