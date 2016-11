Sky Atlantic HD 00:00 bis 01:00 Serien Gomorrha - Die Serie Die Madonna und die Schlange I, D 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Genny (Salvatore Esposito) und sein Vater Pietro (Fortunato Cerlino) brechen nach dem Fiasko in Köln getrennt zu neuen Ufern auf. In Neapel übernehmen die neuen Verbündeten Ciro (Marco D'Amore) und Salvatore Conte (Marco Palvetti) den Drogenhandel, den zuvor die Savastanos dominierten. Doch die Allianz der beiden Männer aus einst verfeindeten Clans ist äußerst brüchig. - Die zweite Staffel der gefeierten Mafiaserie von Sky Italia überrascht mit neuen Figuren und neuen Schauplätzen - unter anderem Deutschland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marco D'Amore (Ciro Di Marzio) Fortunato Cerlino (Pietro Savastano) Marco Palvetti (Salvatore Conte) Salvatore Esposito (Genny Savastano) Originaltitel: Gomorra Regie: Stefano Sollima Drehbuch: Roberto Saviano Altersempfehlung: ab 16