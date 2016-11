Sky Atlantic HD 21:55 bis 23:00 Serien The Young Pope I, F, E, USA, GB 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Unter dem Pontifikat des jungen Papst Pius XIII. (Jude Law) gerät der Vatikan zunehmend unter finanziellen Druck: Aufgrund der mangelnden Medien-Präsenz gehen die Spenden und Einnahmen zurück und der italienische Premierminister will dem Vatikan althergebrachte Privilegien aufkündigen. Pius lässt sich nicht einschüchtern und erzwingt ein rigides Prüfverfahren für Anwärter zum Priesteramt, um Homosexuellen den Zugang unmöglich zu machen. - Jude Law mischt als erster amerikanischer Papst den Vatikan auf: hintergründige Dramaserie vom oscarprämierten Bildermagier Paolo Sorrentino. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Javier Cámara (Kardinal Gutierrez) Toni Pertorelli (Kardinal Caltanissetta) Jude Law (Lenny Belardo) Diane Keaton (Sister Mary) Originaltitel: The Young Pope Regie: Paolo Sorrentino Drehbuch: Umberto Contarello, Tony Grisoni, Stefano Rulli, Paolo Sorrentino Kamera: Luca Bigazzi Musik: Lele Marchitelli Altersempfehlung: ab 12